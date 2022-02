Quatre personnes blessées par balle à la fête du Super Bowl de Justin Bieber

Quatre personnes blessées par balle à la fête du Super Bowl

La fête du Super Bowl organisée par le chanteur Justin Bieber a dégénéré hier soir. Lors de cette fête, qui avait lieu à Hollywood, quatre personnes ont été blessées dans une fusillade, rapporte le site de divertissement TMZ.





Drake, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kendall Jenner et Khloe Kardashian étaient notamment présents à la fête. Selon le site Internet, les invités Kodak Black, Gunna et Lil Baby se trouvaient dans la rue vers 3 heures du matin lorsqu’une dispute a éclaté et que quelqu’un a sorti une arme. Une dizaine de coups de feu ont été tirés au total, et quatre personnes ont été touchées. Ils ont été emmenés à l’hôpital et leur vie n’est pas en danger.





Bien que le Super Bowl n’ait lieu que dimanche, il est de coutume parmi les stars d’organiser une fête avant le spectacle. Même après l’événement, les célébrités continuent généralement à faire la fête.