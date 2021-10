"Maîtresse d'un homme marié" : L'acteur "Birame" (aussi) claque la porte

La série "Maîtresse d'un homme marié" se vide de ses stars. Après Halima Gadji alias "Marième Dial" et Ngorba Niang dit "Tahirou", Kader Gadji ("Birame") vient de quitter "Marodi".



Dans une vidéo reprise par Les Échos, le frère de Halimi Gadji explique son départ : "Jai avalé beaucoup de couleuvres et beaucoup supporté".



"Birame" est le troisième personnage important à quitter la série après l'actrice principale "Marième Dial" et "Tahirou".