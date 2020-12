3e mandat de Macky Sall en 2024 : Landing Savané et Aj (BBY) s’y opposent

Les voix sont discordantes dans la mouvance présidentielle sur la question de l’éventuel 3e mandat de Macky Sall en 2024. Si l’Apr et les proches de son président son plutôt pour, Landing Savané membre de Benno Bokk Yaakar est contre toute velléité de la part du président de la République Macky Sall de briguer un troisième mandat. Il l’a fait savoir ce samedi matin lors d’une réunion du directoire de son parti And Jeff/Pads, indique la Tfm dans son édition de 13 heures.Le leader d’Aj exige par ailleurs, du président Macky Sall et de son gouvernement de fixer la date des élections locales qui risque d’être reportée pour la troisième fois après un premier report (de juin 2019 à décembre 2019) et un deuxième (de décembre 2019 au premier trimestre de 2021).