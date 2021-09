Adhésion à la coalition Gueum Sa Bopp : Bougane puise dans les réserves du Pastef

Bougane Gueye Dany

La grande coalition Gueum Sa Bopp enregistre de nouveaux adhérents, avec le ralliement des mouvements Reccu Fall Macky et And Doleel Macky, devenu Alliance pour le développement du Sénégal. Il s’agit de Cheikh Abdoulahat Diakhaté et Mame Thierno Ndiaye, renseigne un communiqué parvenu à Seneweb.