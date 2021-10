Affaire des passeports diplomatiques : Abdou Mbacké Bara Dolly et Mame Diara Fam désignés par l'opposition pour siéger à la Commission ad hoc

La Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall a été constituée mercredi.



Deux députés de l’opposition ont été désignés. Il s’agit, selon Vox Populi, des parlementaires Abdou Mbacké Bara Dolly et Mame Diarra Fam. La majorité et les non-inscrits gardent encore secret leurs représentants.



La commission ad hoc sera composée de 11 membres au prorata des groupes parlementaires et des non-inscrits.



Les députés sont convoqués, demain vendredi à 10h, pour procéder à la ratification de la liste des membres de ladite commission charger de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des mis en cause.