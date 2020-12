Amadou Diouf (analyste politique) : "Déthié Fall doit rendre son poste de député"

Entre Idrissa Seck et Déthié Fall, il y a visiblement des fritures sur la ligne. À l'origine de la mésentente entre le leader du parti Rewmi et son ex-numéro 2, la nouvelle option de la formation politique consistant à défendre la vision du président Macky Sall."Déthié Fall doit aller jusqu'au bout de sa logique", tranche d'emblée le journaliste Amadou Diouf sur le plateau de l’émission «Tolluwaay».Pour l'analyste politique, "après avoir décliné le poste de secrétaire national chargé du développement industriel, Déthié Fall doit démissionner du parti Rewmi et, par conséquent, rendre son poste de député".Mais s'il ne le fait pas, "il va perdre ce que j'appelle sa prime victimaire", avertit l'invité de Seneweb.