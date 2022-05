Amsatou Sow Sidibé va porter plainte contre Pape Djibril Fall

Amsatou Sow Sidibe annonce une plainte contre Pape Djibril Fall

Un tout nouvel épisode de la série "recel de parrainages". Amsatou Sow Sidibé va porter plainte contre le journaliste Pape Djibril Fall.





La fondatrice de la troisième voie n'est pas prête à lâcher le morceau. En effet, dans un entretien avec Libération online, Me Patrick Kabou, avocat de Amsatou Sow Sidibé, renseigne : "En toute logique, après ses deux sorties l’une contredisant l’autre, nous allons, dans la semaine, enclencher des actions judiciaires pour détournement de parrains et diffamation contre Monsieur Fall. Ces actions permettront d'édifier les Sénégalais sur ce qui s’est réellement passé et qui fait que Monsieur Fall devait ce « jakaarlo » à ma cliente, madame la professeure Amsatou Sow Sidibé". Visiblement très railleur, l’avocat poursuit : "nous ne pouvons rien contre quelqu'un qui, en toute zénitude, a décidé librement d'aller skier au cœur du Sahara".