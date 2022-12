Angleterre-Sénégal : le message musclé de Koulibaly à trois de ses coéquipiers anglais à Chelsea

Dans quelques heures (19h GMT), le Sénégal affrontera l’Angleterre en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Cette rencontre sonnera les retrouvailles entre vieilles connaissances des pelouses anglaises.



Dix joueurs sénégalais évoluent, en effet, soit en Premier League soit en Championship. Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly font partie du lot. Et le gardien et le défenseur des Lions vont affronter trois de leurs coéquipiers à Chelsea : Rice James, Mason Mount et Raheem Sterling.



De beaux duels en perspectives. Kalidou Koulibaly s’y prépare. Et ça ne sera pas de blague. Il l’a fait savoir sans gant dans un entretien accordé au quotidien français L’Équipe. «Je ne vais pas leur envoyer de message», a coupé court le capitaine sénégalais lorsque le journaliste lui a demandé s’il allait faire des SMS à James, Sterling et Mount.



Koulibaly embraye : «La?, je suis avec mon pays et je ne fais de cadeaux a? personne. Je n’ai aucun e?tat d’a?me. C’est une nouvelle compe?tition qui de?bute, mais c?a fait deux matches qu’on est dans cette configuration. On savait qu’on serait a? la maison si on ne gagnait pas. On s’est mis en mode guerriers.»