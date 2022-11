Assemblée Nationale : Le budget de la Fonction publique en très nette hausse

Gallo Ba, Ministre de la Fonction Publique

Le ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public fait face aux parlementaires en plénière, ce vendredi, pour l’examen du budget de son département. Il est arrêté à la somme de 6 370 844-450 FCFA en crédits de paiement (CP) pour 9 680 697 574 FCFA en autorisations d'engagement (AE). Le budget est réparti en trois programmes qui concernent la fonction publique, le renouveau du service mais aussi le pilotage, la coordination et la gestion administrative. A noter qu'en 2022, le budget en cours d’exécution était arrêté à 5 milliards 814 milliards soit 556 ?2338168





Le projet de budget 2023 du Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public a été examiné par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, en sa séance du samedi 12 novembre 2022, sous la présidence de Seydou Diouf.





Le Gouvernement était représenté par Messieurs Gallo Ba, Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget.