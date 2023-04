BBY : Macky Sall face au piège d’Idrissa Seck

Idrissa Seck annonce sa candidature pour la présidentielle de 2024. Cet acte, qui intervient dans un contexte où Macky Sall entretient le flou sur ses intentions, n'est pas anodin. Il ressemble à bien des égards à un piège tendu à Macky Sall. Ainsi, au lieu de laisser le silence de Macky Sall le mettre dans l’inconfort, il a choisi de mettre le patron de Benno bokk Yakaar dans l’embarras.



Jusqu’ici, Macky Sall impose le silence sur sa candidature. En le faisant, il coiffe les ambitions à la fois dans sa propre formation, l’Apr, mais aussi dans la coalition présidentielle. Tous les alliés sont obligés de s’aligner sur sa position. Il suffit juste de voir les tergiversations du Parti socialiste à ce sujet. Malgré les rencontres, la question de la candidature est toujours éludée.



Pour en finir avec cette posture, Idrissa Seck a choisi d’annoncer sa candidature. De ce fait, il ouvre la voie aux partis alliés du président Sall. En effet, Macky sera désormais obligé de faire un choix difficile : sanctionner Idrissa Seck ou faire le dos rond, comme s’il ne s’est rien passé. Or, toutes les deux options ont des conséquences certaines.



Si Macky Sall sanctionne le président du Cese, non seulement il alimente les supputations sur ses intentions de briguer un troisième mandat, mais il renforce aussi ses adversaires en envoyant Idy dans l’opposition. Or, actuellement, il a plus besoin d’additionner que de soustraire, vu la tension politique déjà assez vive. Macky a intérêt à calmer le jeu pour mieux terminer ses projets d’ici la présidentielle de février 2024.



Seulement, si Macky ne sanctionne pas Idrissa Seck, il prend un grand risque. Idrissa Seck est un allié comme les autres et surtout un allié moins légitime que le Ps ou l’Afp, au vu de l’historique du compagnonnage. Si Idy déclare sa candidature sans conséquence, les autres partis pourraient être tentés, à leur tour, de décliner leur ambition en investissant un candidat.



Ce serait alors un trou béant dans un enclos de chèvres. En termes clairs, une course vers la sortie. Macky Sall se retrouverait de fait face au scénario qu’il a toujours redouté, à savoir l’impossibilité de conduire ses troupes et donc de gouverner. Aujourd’hui, il lui faudra beaucoup de génie politique pour s’en sortir à moindre frais.