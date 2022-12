CREI, OFNAC : La position de Mamadou Lamine Thiam

Mamadou Lamine Thiam sur les Rapports de la Crei, Ofnac

La Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) et l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ont intéressé le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie de la coalition Wallu. Mamadou Lamine Thiam était l’invité de l’émission "Jury du dimanche" sur iRadio.





La Crei, dit-il, "n’est qu’une cour d’exception réactivée pour neutraliser un adversaire politique et aujourd’hui, tous les Sénégalais sont acquis à l’idée. Parmi les personnes citées, une seule était devant cette juridiction. Son mode de fonctionnement aussi a été décrié par l’ensemble des juristes. Le renversement de la charge de la preuve. Cette juridiction ne doit plus exister dans un État de droit, dans sa formule actuelle où elle ne fait que la traque sur des opposants", a déclaré l’invité du "JDD".