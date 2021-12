Decroix sur l’enseignement : «Il faut ramener tous les vieux instituteurs pour un programme quinquennal de mise à niveau …»

Qualité de l'enseignement, le retour des vieux instituteurs

Le député Mamadou Diop Decroix s’est dit inquiet de la qualité de l’enseignement au Sénégal.





En effet, Decroix a proposé le retour des vieux enseignants dans les écoles, pour une mise à niveau de l’enseignement au Sénégal. «Il faut ramener tous les vieux instituteurs pour un programme quinquennal de mise à niveau», a indiqué le député qui prône une relance de l’éducation nationale.





«Si je prends l’éducation, on a parlé de la qualité de l’enseignement. On ne peut pas avoir une qualité de l’enseignement, si on n’a pas la qualité de l’enseignant. On enseigne dans quelle langue ? On enseigne en français. Aujourd’hui, ceux qui enseignent, je suis désolé, ne maîtrisent pas le français. Comment pouvez-vous enseigner dans une langue que vous ne maitrisez pas ? Pour l’école, c’est la maîtrise de la langue d’apprentissage dans laquelle on enseigne qui est un problème », souligne Mamadou Diop Decroix, invité de l’émission "Jury du dimanche" avec Mamoudou Ibra Kane.