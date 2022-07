Depuis Goudomp Mimi Touré apporte son soutien moral aux impactés des pluies diluviennes de Dakar, un phénomène mondial

La tête de liste de Benno Bokk Yaakaar Mimi Touré dans la commune de Goudomp a également évoqué l’actualité au Sénégal et dans le monde faite, en partie, de pluies diluviennes et d’inondations. Elle apporte tout son soutien moral et celui du Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar aux citoyens envahis par les eaux. Toutefois, Mme Touré rappelle que le phénomène est mondial. En France, en Belgique, au Brésil… ailleurs en Afrique et dans le monde, de pareilles intempéries touchent les populations. Heureusement, renseigne l’ancien Premier ministre, «Le President Macky Sall a mis en place un programme de lutte contre les inondations dès son accession à la magistrature suprême ». Ce plan, pour rappel, avait été budgétisé à hauteur de 766 milliards FCfa et devait s’étaler sur 10 ans.