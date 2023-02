Des organisations de la société civile lancent un mouvement pour la sauvegarde de la démocratie

Mouvement Mesure

Le Rapport Alternatif sur l’Afrique (RASA) en collaboration avec l’ONG 3D, LEGS Africa, le Réseau sénégalais des Think Tanks (SENRTT), et plusieurs autres organisations de la société civile, lancent une initiative dénommée Mobilisation nationale pour l’Engagement citoyen, la Souveraineté, l’Unité et la Refondation (MESURE).





Cette initiative se veut d’abord constructive et volontariste. Selon un communiqué, parvenu à Seneweb, MESURE est née dans un contexte où « l’impunité et la perception d’une justice partiale et partielle, la prédation des ressources publiques, la gabegie et les malversations financières se généralisent et les institutions sont désacralisées par leurs tenants comme par ceux qui les contestent ».