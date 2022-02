Diourbel : A 50 ans, elle livre de la drogue pour son dealer d’époux

Quinquagénaire domiciliée au sous-quartier Sessène Laobé, Ndèye Anta Mbaye risque gros. Elle a été arrêtée il y a deux semaines en même temps que trois jeunes hommes à qui elle était en train de livrer de la drogue pour le compte de son époux, Bara Dioum (58 ans).



Le fameux soir en question, c’est à la demande de son mari qu’elle s’était rendue près de l’église « Notre Dame des Victoires » située en plein centre-ville de la commune de Diourbel, pour retrouver Aliou Lo (33 ans), Khalifa Sall (24 ans), et Alpha Sow (34 ans) afin de leur remettre le paquet contenant du Yamba.



Mais dès que la remise a été effectuée, tous les quatre ont été arrêtés par les flics qui avaient reçu le tuyau de la part d’un indic. Mais si les jeunes drogués ont avoué sans ambages, la dame, elle, a déclaré ne pas savoir que c’est de la drogue que son époux lui avait remis.



D’ailleurs, devant la barre du tribunal de Diourbel, hier jeudi, elle a juré par tous les saints qu’elle ignorait que son Bara avec qui elle vit depuis plus de trente ans était en réalité un dealer.



Des arguments qui n’ont pas convaincu le procureur qui n’a pourtant pas requis de peine de prison, malgré tout, et s’en est donc rapporté à la sagesse de la Cour. De leur côté, Me Cheikh Ngom qui représentait les trois jeunes hommes et son doyen et collègue, Me Assane Dioma Ndiaye, conseil de Ndèye Anta Mbaye, ont plaidé pour une application extrêmement bienveillante de la loi, soulignant la qualité de délinquants primaires de leurs clients respectifs.



Mais au final, l’affaire est mise en délibéré au jeudi 12 février prochain. Date à laquelle Ndèye Anta Mbaye prévenue de complicité de trafic de drogue et dont le mari a pris la fuite, et les trois jeune drogués Aliou Lo, Khalifa Sall, et Alpha Sow, poursuivis pour détention et usage de drogue, seront tous édifiés sur leur sort.