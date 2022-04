Djibril Wade, maire de Biscuiterie : ‘’Pourquoi j’ai accepté la main tendue par Macky Sall ’’

Le maire de la commune de Biscuiterie, Mohammed Djibril Wade, a rejoint la mouvance présidentielle. Il a officialisé son départ des rangs du Parti démocratique sénégalaise (Pds) pour BBY, hier, lors de la réception de titre foncier de terrain de NGb, situé à côte des immeubles de la Sicap sur la route de l’avenue Bourguiba.





Le maire de Biscuiterie, par ailleurs président de la Ligue de football pro et du club NGB, a profité de l’occasion pour justifier sa décision de rejoindre le camp présidentiel.





‘’Qand Macky a donné le nom d’Abdoulaye Wade au nouveau stade du Sénégal, Karim l’a écrit pour le féliciter de cette décision et de la victoire des Lions à la finale de la Can. Si Karim peut prendre ses responsabilités, moi qui suis son grand frère, je pense que je peux prendre la décision d’accompagner Macky. Et cela peut poser les bases de la retrouvaille de la grande famille libérale et de l’amnistie de Karim et de Khalifa Sall’’, a fait savoir Djibril Wade.