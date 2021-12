Dr Mbaye Guèye, pharmacien, membre de la coalition « AND NAWLE » Socialement engagé

Il fait partie des têtes pensantes de la coalition « And/Nawlé And/Liguey » du président Serigne Mboup.

Docteur en pharmacie, Mbaye Guèye s’est lancé dans la scène politique locale aux côtés de Serigne Mboup.





Un pharmacien coordonnateur général du Mouvement « And Défar Kaolack ». Dr Mbaye Guèye est investi sur la liste de la Coalition And/Liguey And/Défar Kaolack dirigée par Serigne Mboup.





Dr en pharmacie, il vient de se lancer dans la politique pour accompagner le président du groupe Ccbm. Le propriétaire de la « Pharmacie kaolackoise » sise au quartier Bongré est aujourd’hui plus qu’engagé pour servir sa ville natale.





C’est dans cette ville que le Dr Mbaye Guèye a commencé ses études coraniques à l’école Médina Baye. Dans sa famille, l’apprentissage du Coran est un passage obligé avant d’aller à l’école française.





Dr Mbaye Guèye alternait entre l’apprentissage du Coran et l’école française jusqu’à l’obtention de son baccalauréat au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Ce sésame en poche, l’enfant du Saloum rejoint l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est sorti du temple du savoir avec le titre de Dr en pharmacie.





Ainsi, il est revenu dans sa ville natale où il a ouvert son officine à Sam au quartier de Bongré, actuelle « Pharmacie Cheikh Al islam » très connu des Kaolackois. Par la suite, il a ouvert une autre pharmacie au quartier Bongré sous le nom de « Pharmacie la Kaolackoise ».





Ami d’enfance du Dr Mbaye Guèye, Amadou Diallo témoigne que le pharmacien œuvre beaucoup dans le social. Sans contrepartie, il apporte son soutien aux nécessiteux et aide les mosquées. « Il est simple, discret, reconnaissant et surtout véridique », témoigne-t-il.





Même si entre le social et la politique il n’y a qu’un pas, Amadou Diallo a été surpris par l’entrée en politique de son ami. « Je suis dans la politique depuis des années, mais souvent, il me jetait des pierres. Docteur s’est engagé dans la politique avec détermination et personne ne s’y attendait.





C’est une grande surprise pour nous », ajoute Amadou Diallo. Dr Guèye, comme l’appellent affectueusement ses proches, est dépeint comme un homme généreux, un chef de famille exemplaire. Son frère cadet, Ousmane Guèye informe qu’il l’a beaucoup soutenu dans ses études.





« C’est un homme social. Il est notre frère ainé, mais on le considère comme notre père. Il occupe le fauteuil de chef de famille. Il a beaucoup contribué à mes études. Il a payé ma formation à l’Ism. De même, il a toujours voulu que je parte à l’extérieur pour poursuivre mes études », renseigne Ousmane Guèye.





Orphelin de père, il y a de cela quatre mois, Dr Guèye est toujours au chevet de sa famille et de son entourage. « Il donne des denrées alimentaires et des enveloppes de manière discrète. J’en suis témoin. Il n’a jamais voulu que je le dise. C’est la première fois que je me prononce sur cette facette de sa personnalité’’, dit Ousmane Gueye.