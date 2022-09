Élections HCCT à Tambacounda : Sans adversaire, Bby déroule et récolte 95? des voix

Les élections pour le haut conseil des collectivités territoriales ont été remportées par la coalition présidentielle qui n'avait pas d'adversaires dans le département de Tambacounda. A l'issue du scrutin, le nombre d'inscrits est de 527 et 438 conseillers ont voté. 02 bulletins nuls ont été enregistrés. La coalitionBBY a obtenu 419 voix soit 95,76%. Face à la presse, le plénipotentiaire de la Coalition BBY, Me Sidiki Kaba a adressé ses vives félicitations aux 2 candidats Papa Banda Dieye et Dieyneba Diallo triomphalement élus avec 95, 76 % lors des élections des HCCT du 4 septembre 2022.