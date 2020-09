Étape de Nioro : Le Président Macky Sall souligne l'importance des coopératives agricoles

Après l'étape de Sibassor, le Président de la République Macky Sall s'est rendu aujourd'hui dimanche 20 septembre dans le département de Nioro, à Firgui, plus précisément dans le village de Sathi Ibrahima Touré dans la commune de Dabali, où il a visité le champ d'arachide de la coopérative des producteurs de semences de Paoskoto (COPROSEM).







Créée en 2017, la coopérative est composée de 527 producteurs dont 76 femmes et 451 hommes. Elle intervient dans 3 communes : Paoskoto, Dabali, Darou Salam. Elle est répartie en 5 zones d'interventions pour faciliter le suivi des productions et l'encadrement des producteurs par les observateurs qui sont recrutés et formés sur les bonnes pratiques de semences.





Le chef de l'État a visité les champs d'arachide, et se dit satisfait par apport à ce qu'il a trouvé sur place. Il a souligné l'importance pour les producteurs de constituer des coopératives pour avoir du matériel agricole subventionné par l'État à 60% pour un travail plus facile.





Selon lui, si on arrive à organiser tous nos producteurs en coopérative, l'acquisition de matériel motorisé serait plus facile.





Par ailleurs, Macky Sall a salué la contribution des membres à constitution du capital semencier.





Après cette étape de Dalali, il s'est rendu à Firgui où il a visité des champs maïs.