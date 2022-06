Examens et manifs de Yaw : Pape Modou Fall (CR/2SR) s'oppose à toute perturbation du système éducatif

L'année scolaire tire à sa fin et coïncide avec un climat politique fort agité. En effet, les examens du baccalauréat et Bfem risquent d'être perturbés par les éventuelles manifestations d'une partie de l'opposition. Ainsi, pour parer à une éventuelle paralysie du système éducatif, la Coalition républicaine/Samm Sunu Rew (CR/2SR) a haussé le ton pour rappeler à l'ordre les acteurs politiques.





À travers un communiqué de presse transmis à Seneweb, Pape Modou Fall, Directeur , et compagnie disent "non à la perturbation des examens par des manifestants".





"Chers parents d’élèves, chers élèves, chers étudiants, chers enseignants





La Coalition républicaine/Samm Sunu Reew, fidèle à son rôle de veille et d’alerte, invite toute la communauté éducative à rester debout pour dire stop aux manifestations susceptibles de perturber les examens nationaux.

Comme vous l’avez tous constaté, le calendrier des examens a débuté dans le calme et la sérénité, ce lundi 27 juin 2022, par le baccalauréat technique sur toute l’étendue du territoire. S’ensuivront le baccalauréat général, Le Bfem et les examens de la formation professionnelle (Cap, Bep, Bt et Bts) mais aussi les examens universitaires", lit-on dans la même note.





Pour le coordonnateur de la CR/2SR, Pape Modou Fall, partant du contexte et considérant que :









"1. Les examens constituent des moments forts pour l’avenir de la jeunesse ;

2. Considérant l’engagement des élèves et des étudiants pour la paix

3. Constatant le déroulement du Bac technique dans le calme et dans la quiétude ;

4. Conscient des efforts consentis par Son Excellence Monsieur le Président de la République pour satisfaire les revendications syndicales ;

5. Observant la volonté des partenaires à appuyer le secteur de l’éducation et de la formation ;

6. Écoutant les messages des apprenants qui souhaitent passer leurs examens dans le calme, attendre leurs résultats dans l’espoir pour se préparer aux prochaines étapes de leur cursus ;

7. Conscients que l’avenir de nos élèves passe par des examens sans violence, ni perturbations."





Par ailleurs, la Coalition républicaine Samm Sunu Rew dénonce toute forme d’action ou d’activité susceptible de perturber les examens en cours, lance un appel solennel à tous les militants de la cause éducative, invite les élèves et les étudiants à se concentrer sur les révisions, souhaite aux candidats plein succès aux examens.





"Vive l’école, vive la coalition, vive le Sénégal.