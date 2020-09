Inondations : La sortie de Macky Sall qui risque de fâcher les maires

La sortie de Macky Sall sur Keur Massar

Et le président Macky Sall n’a pas mâché ses mots lors de la visite qu'il a effectuée, hier à Keur Massar, une localité de la banlieue en proie aux inondations. « Je voudrais demander aux maires en particulier sous la supervision des autorités administratives, de cesser de donner des lotissements dans des zones cuvettes. Autrement, tout ce que l’Etat fait, ne sert à rien, regrette-t-il.





Avant d'ajouter que « à chaque fois que les problèmes sont réglés, des maires vont dans des marigots pour faire d'autres lotissements. Et dès qu’il y a encore d'autres pluies, ce sont les spectres désolants des inondations. Nous devons travailler pour que les zones non aedificandi ne soient plus autorisées pour l’habitat.