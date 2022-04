[Vidéo] Instances de prise de décision : Yaye Fatou Diagne plaide en faveur des jeunes de la mouvance présidentielle

C'est lors de la rencontre de collecte des parrainages des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la région de Kaolack tenue ce samedi dans un hôtel de la place, que la mairesse de la commune de Ngathie Nawdé, Yaye Fatou Diagne, a plaidé en faveur des jeunes responsables de la mouvance présidentielle.



«Il y’a des maires qui sont de la nouvelle génération, on doit leur donner la parole et plus de respect car ils ont tous la capacité ainsi que l’expérience qu’il faut pour atteindre les instances de prise de décision. Rappelons aussi, qu’il y a des responsables politiques qui parlent depuis l’époque du Président Léopold Sédar Senghor, il est donc temps de permettre à la nouvelle génération de s’exprimer. Le président Macky sall a mis le programme Plan Sénégal Emergent qui tend à l’an 2035 destiné à cette nouvelle génération. Donc nous devons s’y engager dans le sérieux», C’est en ces termes que Mme Thioune, première magistrate de la commune de Ngathie Naoudé s’est exprimée devant le président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Niass, de la coordonnatrice du pôle parrainage de Benno Bokk Yaakaar, Mimi Touré et de la quasi-totalité des responsables de BBY résidant dans la région de Kaolack.