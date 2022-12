Lappa Diagne, la drogue, l’ancien Premier ministre, les 8 avocats et la prison

L’ancien batteur du Super Diamono Lappa Diagne s’est livré dans une interview intime parue ce jeudi dans L’Observateur. Dans ses confessions, l'artiste est revenu sur l’épisode de son emprisonnement pour usage de drogue. «Cela m’a fait énormément mal», souffle-t-il en assurant que c’est de l’histoire ancienne.



Lappa Diagne a été condamné à quinze jours de prison ferme. S’il a obtenu «cette peine assez légère», c’est, selon lui, grâce à l’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. «(Il) m’a beaucoup soutenu dans cette période, témoigne le batteur. J’avais huit avocats pour ma défense, mais Souleymane Ndéné Ndiaye a voulu me défendre seul.»



Devenu père et grand-père, Lappa Diagne refuse de regarder dans le rétroviseur. «Cette histoire a été une page de ma vie que j’ai tournée depuis lors. Cette affaire de drogue est derrière moi maintenant», jure-t-il, non sans souligner qu’entre la drogue et la musique, «l’histoire ne date pas d’aujourd’hui». «Beaucoup de grands musiciens en consomment», déballe-t-il.



Aujourd’hui, l’ancien membre du Super Diamono se consacre à la sortie d’un album qui compile, en version jazz, les classiques du groupe de Omar Pène dont il dit avoir obtenu la bénédiction. «Le projet est presque bouclé et je pense que nous allons commencer à jouer d’ici au mois de mars. Je pense que nous allons faire un bon travail», espère le batteur.