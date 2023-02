Les nouveaux haut-parleurs du Macky

Les hauts parleurs de Macky Sall

Il y a environ deux ans, au plus fort de la crise sur l’affaire Petrotim, suite à un article de la Bbc, quelques hommes s'étaient fait illustrer dans la défense du président Macky Sall. Il s’agissait notamment de Yaxam Mbaye et plus tard de Seydou Guèye, promu ministre, porte-parole de la présidence, après le limogeage d’El Hadji Kassé. Le Directeur général du quotidien national Le Soleil s'était particulièrement distingué en prenant la défense de la famille présidentielle dont il est réputé proche.





« Le Président Macky Sall a une armée régulière de combattants qui défendent ses politiques, sa personne et son bilan. À côté, il a des forces spéciales. Je suis parmi celles-là comme Farba Ngom et Moustapha Cissé Lô. Nous relevons du Commandant suprême et ne sommes d'aucune organisation du parti et de la majorité », déclarait Yaxam en décembre 2020 dans une sortie virulente contre Mame Mbaye Niang.





Aujourd’hui, Yaxam et Seydou sont devenus totalement silencieux, pas un mot dans le débat public. Certes Yaxam Mbaye a été malade et évacué en France, mais il est revenu depuis longtemps et fait face à une fronde au Soleil. Mais ce silence ne s’explique pas par des raisons sanitaires ou de gestion. En effet, cette réalité va au-delà de Yaxam et de Seydou Guèye.





Ancien ministre de la Justice, Me Malick Sall a perdu la voix depuis son limogeage, lui qui trouvait Aliou Sall trop pieux pour se rendre coupable de ce dont on l’accuse dans le dossier Petrotim. Même le frère du président qui se signalait de temps à autre est maintenant introuvable. Sans atteindre ce niveau, le député Abdou Mbow est lui aussi moins visible. Pourtant, lui et Seydou Guèye sont les porte-paroles de l’Apr, Guèye étant le titulaire et Mbow l’adjoint.





Autre porte-parole, cette fois-ci du gouvernement. Oumar Guèye fait aussi partie des partisans de Macky Sall qui ont disparu de la scène publique depuis son éviction.





A la place, Macky s’est doté de nouveaux haut-parleurs. Certains se font particulièrement distinguer. Il s’agit notamment du maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, ancien du Pds, du jeune Abdou Karim Fofana et de Mame Mbaye Niang qui avait pourtant disparu de la circulation suite à la présidentielle de 2019 mais qui retrouve sa voix après son retour dans le gouvernement.





En fait, la défense du chef de l’Etat est une question de contexte politique mais surtout de situation personnelle. Ceux qui sont aux affaires montent au front sur le terrain politique, pendant que les déchus prennent du recul. Aujourd’hui, ces membres du gouvernement ci-devant cités sont en première ligne dans la défense du chef de l’Etat, au point de faire oublier le tonitruant Farba Ngom.





Ces autres disparus





Le ministre de l’urbanisme et son collègue du Commerce, porte-parole du gouvernement multiplient les plateaux. Ils font partie d’ailleurs des porteurs du projet de troisième candidature de Macky Sall. Avec Mame Mbaye Niang, ils encouragent et poussent le président Sall à renier sa parole pour se présenter à nouveau. Ce trio est épaulé par Pape Malick Ndour, promu nouveau ministre de la jeunesse, après son passage au Prodac. Le jeune Moussa Sow, président du Cojer, tente lui aussi d’occuper les plateaux.





A côté des plus visibles, il y a une autre liste de gens moins réguliers, mais qui essaient de s’ériger en bouclier ou de forcer la troisième candidature. Zahra Iyane Thiam, Thérèse Faye, le revenant Oumar Youm, Ismaïla Madior Fall mais aussi Pape Demba Bitèye sont de cette catégorie. Le Premier ministre Amadou Ba également se fait remarquer de plus en plus, notamment lors du meeting du week-end à Pikine.