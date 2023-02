Linguère : Des militants de Pastef marchent pour la libération de tous les "détenus politiques "

Des militants de Pastef marchent pour la libération de tous les "détenus politiques "

La section départementale Pastef de Linguère a organisé, ce samedi, une marche pacifique dans les rues de la ville pour exiger la libération des 134 "détenus politiques", tous membres du parti d'Ousmane Sonko.

Malgré la chaleur, les patriotes du département et des membres de l'opposition scandaient les slogans "Linguère dit non à un 3e mandat", "Non à la diabolisation d'Ousmane Sonko", "Liberté pour tous les détenus politiques".





Pour le député de Yewwi Askan Wi Thierno Diop, la justice doit revoir sa posture, car les opposants sont persécutés, poursuivis de partout, alors que les gens du pouvoir ne sont jamais inquiétés. Ce système de deux poids, deux mesures doit être banni au Sénégal", a dénoncé le parlementaire.

Le secrétaire général de la section départementale de Pastef estime que Macky Sall doit renoncer à son projet d'une troisième candidature. "Macky Sall est écarté de la course pour la Présidentielle de 2024. S'il persiste, il risque de plonger le pays dans le chaos".





El Hadj Malick Ndiaye a aussi invité les autorités administratives à faire preuve de neutralité. "Les préfets doivent éviter de s'immiscer dans la chose politique. Certains interdisent les manifestations de l'opposition pour faire plaisir à Macky Sall".