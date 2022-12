Macky Sall : « Nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette nation »

Ce samedi 31 décembre, le Président de la République, Macky Sall, a prononcé son traditionnel message à la Nation. Lors de cet exercice, le chef de l’Etat a appelé à conserver « notre héritage commun de nation libre, unie dans sa diversité, paisible et stable dans un monde constamment percuté par la violence et l’antagonisme, jusqu’à nos frontières ».



Comme pour exorciser les démons de la division, avec une année 2022 marquée par les tensions sociales, Macky Sall a invité à pérenniser l’héritage de paix légué par plusieurs générations de Sénégalais : «Chacun de nous est le légataire de cet héritage. En conséquence, nous avons la responsabilitéindividuelle et collective de surmonter nos différences afin de cultiver notre vivre ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples. Nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. Si nous sommes là aujourd’hui, rassemblés en tant que nation, c’est bien parce que nos anciens nous ont couvés et portés sur leurs épaules ».





Macky Sall appelle à consolider « chaque jour le pacte debienséance, de solidarité et de fraternité humaine qui lie cette nation ».