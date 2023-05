Maintien de l’ordre : Antoine Félix Diome met en garde les fauteurs de trouble





« Nous sommes dans un état de droit et l’Etat assure la sécurité des citoyens partout au Sénégal ». Ces propos du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome sonnent comme une mise en garde à ceux qui troublent l’ordre public et perturbent la quiétude des Sénégalais. Répondant au député Guy Marius Sagna qui a dénoncé « des bavures » des forces de défense et de sécurité sur le terrain, le ministre de l’Intérieur a précisé que la doctrine du maintien de l’ordre n’a pas changé. Selon les principes de cette doctrine demeurent les mêmes.





Mais, relève-t-il pour le déplorer : « ce qui a changé, c’est qu’on assiste à des discours de haine, à des insultes et de la violence ». Le ministre, sans nommer personne, dénonce avec véhémence les sorties de certains leaders politiques appelant à la destruction de biens appartenant à autrui, à semer le désordre dans le pays.





« Nous sommes dans un État dans un régime de droit et de devoir. C’est inadmissible d’orchestrer des jeunes en leur demandant d’attaquer des maisons d’autorités de ce pays ou en les invitant à descendre manifester dans la rue », a dénoncé Antoine Félix Diome qui n’a pas manqué de féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur sérénité et la manière dont il mène les opérations de l’ordre.