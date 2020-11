Mission sur les inondations : Chaque député a reçu la somme de...

Une mission d’informations, consacrée au dossier des inondations, a été mise sur pied par l’Assemblée nationale. Celle-ci est composée d’une quinzaine de députés (majorité, opposition et non-inscrits).Selon les informations glanées par le journal Les Échos, chaque député a reçu 1.200.000 Fcfa représentant ses frais de missions. Soit une somme totale de 18 millions Fcfa rien que pour recueillir des informations.Un rapport, attendu au plus tard le 31 octobre, à l’issue de la mission qui disposait d’un délai de six semaines, n’a pas toujours été déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale.