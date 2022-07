Mondial 2022 : le trophée de la Coupe du monde à Dakar

D’après Le Soleil de ce jeudi, le trophée de la Coupe du monde sera à Dakar les 6 et 7 août prochain. Le journal précise que l’objet de 6,1 kg en or massif sera présenté au Grand Théâtre où les autorités et le public pourront l’admirer.



Cette exhibition entre dans le cadre d’une grande tournée initiée par la FIFA. Celle-ci verra le trophée le plus couru de la planète football parcourir 50 pays à travers le monde dont les 32 qualifiés pour le prochain Mondial (Qatar, 21 novembre-18 décembre).



La tournée a été lancée au mois de mai dernier à Dubaï, capitale des Emirats arabes unis.