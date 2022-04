Mondial 2022-Macky Sall : « Merci à vous chers Lions »

Dans son traditionnel discours à la nation du 3 avril, veille de la fête nationale, le Président de la République Macky Sall n’a pas manqué de féliciter l’équipe du Sénégal pour leurs récents résultats.



« Je rends un vibrant hommage à nos vaillants lions qui nous ont offert la première coupe d’Afrique des Nations de notre histoire et la deuxième qualification consécutive de notre pays à la coupe du monde de football », a-t-il déclaré dès l’entame de son allocution.



A la suite de ses propos, le Chef de l’Etat ajoute : « Merci à vous chers Lions, à votre coach et à votre encadrement d’avoir porté si haut les couleurs nationales. »



Pour cette coupe du monde, les hommes d’Aliou Cissé sont logés dans le groupe A en compagnie du Qatar, de l’Equateur et des Pays-Bas. Ils effectueront leur première sortie le 21 novembre 2022.



Dans cette aventure, le Président de la République affirme qu’il ne ménagera aucun effort pour les soutenir : « Nos prières et vœux ardents de succès vous accompagnent sur la route du mondial 2022. Comme toujours, l’Etat sera à vos côtés pour vous apporter tout le soutien nécessaire. »