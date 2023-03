Moustapha Ba : Marketing d’un produit politique

Ce qui n’a pas manqué de susciter le sarcasme des internautes. « Moustapha Ba setoup maba diahou ba ken dou yaw (petit fils de Maba, vous êtes unique). En 4 mois comme ministre, vous êtes homme de l'année... », ironise un internaute. « Bi mom c’est flagrant », renchérit un autre.





Mais il n’y a pas que Rewmi Quotidien. D’autres journaux ne cessent de le mettre en avant. Un exemple patent a eu lieu lors du vote du budget à l’Assemblée nationale. Dans presque tous les journaux, ce n’était que du Moustapha Ba ; ce qui n’était pas d’usage avec les autres ministres des Finances. Le sommet a été atteint au lendemain de la clôture des séances plénières pour le vote du budget 2023.





EnQuête, L’As, Vox Pop, Sud…dans le bain





Dans leur édition du 10 décembre 2022, certains journaux n’avaient d’yeux que pour lui. « Standing ovation pour Mamadou Moustapha Ba », affiche le journal L’As en Une principale. Sur les puces, le support ajoute : « les députés couvrent d’éloges Mamadou Moustapha Ba », « le ministre des finances sert un cours magistral aux parlementaires ».





Vox Pop va dans le même sens en écrivant : « Députés de l’opposition et du pouvoir sont unanimes à vanter ses qualités techniques et humaines avant de lui faire un standing ovation’’. Sud Quotidien reste dans le tempo en mettant en appel : « opposition et pouvoir adoubent Moustapha Ba ».





Mais c’est sans doute le journal EnQuête qui est allé plus loin dans cette affaire en affichant à sa une principale : « la nouvelle coqueluche ». Le quotidien qui ne tarit pas d'éloge, renchérit : « tous les députés s’accordent sur une chose : la compétence du ministre Mamadou Moustapha Ba ».





Quel est l’objectif visé ?





Au regard de ce qui précède, il devient évident qu’il y a là un marketing politique intense en faveur du natif de Nioro. Ses moindres gestes sont amplifiés par une partie de la presse avec des expressions à la limite dithyrambiques. Ce n’est certainement pas un hasard si son nom a été évoqué durant toute la matinée du samedi 17 septembre 2022 comme étant le futur Premier ministre, avant que son ancien patron aux Finances, Amadou Ba, ne soit finalement nommé.





Aujourd'hui, les journaux quittent le terrain technique du ministère pour investir le champ politique. De plus en plus, on évoque son rôle dans la mobilisation des militants lors de meetings de Benno bokk yaakaar. Au lendemain du meeting de Ndiafatte, le quotidien le Point titre : "Moustapha Ba, principal artisan de la mobilisation".

















La question se pose alors de savoir ce que cherche Moustapha Ba, après le très stratégique département des Finances. Est-ce juste pour renforcer sa position à ce poste ou alors vise-t-il plus loin. Si tel est le cas, difficile de dire à quelle station, si ce n’est la primature.