Nouveau dérapage de Me Malick Sall : "Sonko veut la mort de tous les Sénégalais, ses partisans ont tué.. "

Le ministre de la Justice a tenu des propos plus que préoccupants sur le parti d'Ousmane Sonko qu'il a accusé d'être derrière la mort de plusieurs jeunes à Dakar lors des émeutes qui ont secoué le pays. Dans un discours en Pular et retraduit par nos soins, il fait un parallèle avec les mouvements djihadistes et charge le 'leader de Pastef. Un discours dont nous vous livrons la quintessence.