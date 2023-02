Ousmane Sonko embarqué dans un véhicule blindé et conduit chez lui

Ousmane Sonko a été interpellé et embarqué dans un véhicule blindé de la police pour rallier son domicile de la Cité Keur Gorgui.



La tension est montée d’un cran après le renvoi du procès opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Des incidents ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre, à hauteur du tunnel Soumbédioune, sur la Corniche Ouest.



Le convoi du maire de Ziguinchor, en route pour son domicile de la cité Keur Gorgui, a été longtemps bloqué. Le leader politique refusait de passer par le tunnel de Soumbédioune, comme le souhaitaient les forces de l'ordre.