PM vs Dircab : L’histoire se répète après Niasse et Diouf

Niass et Abdou Diouf

Un Premier ministre et un Directeur de cabinet du président qui risquent de s’affronter pour la succession. Au Sénégal, l’histoire ne fait que bégayer plus de 40 ans après Moustapha Niasse et Abdou Diouf.





Jusqu’à ce que l’identité du Premier ministre ait été révélée le samedi 17 septembre en début d'après-midi, Abdoulaye Daouda Diallo était cité parmi les potentiels occupants de la primature. Mais la grande surprise est arrivée lorsque la liste des membres du gouvernement a été publiée. L’enfant de Boki Dialoubé ne dirige plus le très stratégique ministère des Finances et du Budget. Il est nommé Directeur de cabinet du chef de l’Etat. Un départ du gouvernement qui s’expliquerait par ses relations difficiles avec le nouveau PM, Amadou Ba.





Même si cela a été interprété comme une dévaluation par les partisans d’Abdoulaye Daouda Diallo, il n’en demeure pas moins qu’il occupe un poste qui peut aussi être stratégique, à bien des égards.





En effet, il y a plus de 40 ans, le Sénégal a connu une rivalité au sommet de l’Etat entre le Premier ministre Abdou Diouf et le Directeur de cabinet du président Senghor, Moustapha Niasse. Un épisode qui illustre à suffisance cette tension a eu lieu en 1976, sous les yeux du Pr Abdoulaye Bathily, secrétaire général de la LD à l’époque. Ce dernier le raconte dans ses mémoires ‘’Passion de liberté’’ aux pages 279-280.





Ce jour-là, il était parti avec une délégation de l’Association des personnels africains de l’enseignement supérieur (Apaes) pour négocier avec le Premier ministre Abdou Diouf afin de trouver une issue heureuse au conflit entre les étudiants et le gouvernement pour éviter une nouvelle année blanche. Abdou Diouf s’est montré ouvert au début de la séance, selon Bathily. Mais l’ambiance sera vite perturbée.





« Le président m’a envoyé vérifier… »





D’abord par le coup de fil de Senghor en pleine réunion, mais aussi par un invité surprise. « A peine a-t-il raccroché que la porte de son bureau s’ouvre brusquement et que Moustapha Niasse, directeur de cabinet du président Senghor fuse dans la salle telle une bourrasque. Il n’était pas prévu qu’il participe à cette rencontre. Sans même chercher à savoir où nous en sommes dans l’examen de l’ordre du jour, il intervient de manière intempestive et menaçante en nous fusillant du regard », raconte Bathily.





Ce dernier précise que c’était aussi une manière pour Niasse, ex-dirigeant étudiant de l’Ups de dire aux anciens étudiants du Pai et du Pit qu’ils n’étaient pas les bienvenus.





Mais Niasse ne s’est pas limité à la délégation, il s’est aussi adressé au Premier ministre, Abdou Diouf. « C’est le président qui m’a envoyé vérifier si ses instructions ont été transmises à la délégation », lance-t-il. Selon Bathily, cette déclaration a jeté un froid dans la réunion. Un ‘’silence gênant’’ qui sera rompu finalement par quelques mots de Diouf, en guise de conclusion.





Un jeu subtil de Senghor





« Cette scène me donna la confirmation de ce dont la rumeur faisait état, sur les rapports peu cordiaux qu’auraient entretenus le Premier ministre et Moustapha Niasse. Ils étaient tous les deux engagés à l’époque dans une sourde rivalité à la succession de Senghor », raconte Bathily. Et l’historien, qui connaît bien la politique, de conclure : « Cet incident était sans doute la conséquence d’un jeu subtil, entretenu par le président lui-même, comme en témoigne ce que nous venons de vivre ».