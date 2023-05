Présidentielle 2024: L’APR France investit Macky Sall à travers une forte mobilisation

Les militants de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition Benno Bokk Yaakar ont organisé un grand rassemblement, ce samedi 13 mai 2023, à la Place de la bataille de Stalingrad, à Paris en France. Le Ministre Mamadou Talla a pris part à ce grand rassemblement historique avec la présence des militants.



Au nom de la DSE France, Mamadou Talla a eu l’honneur de transmettre aux militants le salut fraternel du Président Macky Sall.



Le Ministre en charge des Collectivités territoriales a adressé ses félicitations et remerciements à ceux qui ont rendu possible cette rencontre.



Selon lui, « avec cette mobilisation exceptionnelle, la victoire sera acquise. Bravo à la France, aux différents responsables des différentes régions de la France qui se sont fortement mobilisés. Mention spéciale au Grand Est, à La Province Côte d’Azur, à la Loire, au Nord entre autres ».



“Et considérant l’attention inédite que le président Macky Sall accorde aux Sénégalais de l’extérieur et convaincu que le président Macky Sall remplit toutes les conditions pour poursuivre le travail considérable qu’il abat pour le développement, la paix et la stabilité au Sénégal”, les membres de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakar rassemblés à Paris, ont décidé d’investir le Président Macky Sall candidat à l’élection présidentielle de février 2024.