Sénégal : cinq chiffres clés sur le tabac

La Ligue sénégalaise contre le tabac, reprise par Bés Bi-Le Jour, a rendu publiques les statistiques qui révèlent l’impact du tabagisme sur le budget national et le pouvoir d’achat des ménages. En voici cinq.



7 (ans)



C’est l’âge d’initiation au tabagisme. Il était de 10 ans en 2013, selon une enquête épidémiologique des autorités sanitaires nationales.



122 (milliards de francs CFA)



Le coût annuel du tabagisme, dont 74 milliards pour les soins de santé. Les ménages supportent 71 milliards tandis que l’Etat paie pour 51 milliards.



48 (milliards)



Les pertes de revenus des entreprises à cause de l’absentéisme des patients et des accompagnants des malades victimes du tabac ainsi que les décès avant la retraite liés à ce phénomène.



17 (%)



La part du budget du secteur de la santé affectée au traitement des maladies non transmissibles imputables à la consommation des produits du tabac.



25 (%)



Le pourcentage des jeunes exposés au tabagisme dans les lieux publics. Le taux est de 13% pour cette tranche de la population exposé au même phénomène, mais chez elle.