Tambacounda abritera un conseil des ministres le 28 décembre prochain

La région de Tambacounda a été bien servie à l'issue du conseil des ministres de ce mercredi 30 novembre. Le Président de la République a pris d'importantes mesures si l'on fie au communiqué.



Tambacounda abritera, le 28 décembre 2022, son deuxième Conseil des ministres délocalisé. Le Chef de l’Etat a invité le Premier ministre à préparer un document d’orientation et à présider le Conseil interministériel. A cela s'ajoute, la cérémonie marquant la journée nationale de l’Elevage le 29 décembre. Parmi les décisions prises, on peut également énoncer l'examen et l'adoption du projet de décret portant création de l'université du Sénégal oriental (USO) dont le Professeur Kandioura Noba, un fils de la région orientale a été nommé coordonnateur du projet. Enfin la mise en œuvre de la phase 2 du programme lampadaires solaires dont la répartition doit notamment obéir aux critères d'équité territoriale. Tambacounda aura sa part.