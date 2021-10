Taxawu Senegaal : Khalifa Sall face aux ambitions débordantes de ses lieutenants

La coalition Taxawu Senegaal de Khalifa Sall se déchire. Elle est minée par des guerres claniques et de positionnement.



L’ex-maire de Dakar, qui n’arrive pas à harmoniser les candidatures au sein de Taxawu Senegaal, a été obligé de reporter la réunion qui devait se tenir, samedi dernier, au Centre de formation de Grand-Dakar.



Ibrahima Seydi et Moustapha Diop, tous deux candidats déclarés aux Hlm, se sont livrés à une bataille de positionnement, par partisans interposés, pour montrer à Khalifa Sall leur poids électoral.



Comme partout ailleurs, rapporte Le Quotidien dans sa parution de ce lundi, les investitures liées aux élections territoriales du 23 janvier ne sont pas chose aisée pour Taxawu Sénégal.



Dans le département de Dakar, Barthélemy Dias défie la maire sortante de la Ville Soham El Wardini.



Cette dernière, maire de Dakar depuis septembre 2018 après la révocation de Khalifa Sall, ne compte pas céder la candidature sur un plateau d’argent à Dias-fils.



À la Médina, Bamba Fall, le maire sortant, est contesté par une bonne frange de Taxawu Senegaal qui lui reproche ses positions assez ambiguës vis-à-vis du pouvoir en place.



Khalifa Sall tente de convaincre ce groupe d’accepter la reconduction du Socialiste, qui a déjà démissionné de Yewwi askan wi.



À Grand-Yoff, plusieurs noms circulent à Taxawu Senegaal et rejettent la candidature du maire sortant Madiop Diop.



Aux Hlm justement, le maire Afp, Pape Seck, pourtant élu sous la bannière de Taxawu Dakar en 2014 puis comme haut-conseiller en 2016, a rejoint Benno Bokk Yakaar.