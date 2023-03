Thiès : La sortie menaçante de Birame Soulèye Diop contre le général Moussa Fall et le colonel Meissa S. Fall

L’honorable député-maire Birame Soulèye Diop a saisi l’occasion de la marche autorisée de Thiès, ce mercredi 15 mars 2023, pour appeler le général Moussa Fall et le colonel Meïssa Sellé Fall à «tenir raison», à «comprendre que ce peuple-là ne marchera pas sur des cadavres» et que «s'il le faut, c'est eux qui seront les cadavres».





Aux forces de défense et de sécurité, aussi, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (Yaw) dira : «Vous savez bien qu’un ordre illégal ne peut pas être exécuté et tout ce qui sera fait aujourd'hui sera documenté. Vous avez été à l'école de formation, donc vous savez bien c'est quoi un ordre illégal. Vous savez qu’un ordre qui ne respecte pas le chemin normal dans la délivrance des ordres ne doit jamais être appliqué.





Vous l’avez appris, comme on l’apprend aussi en droit pénal.» Et de poursuivre : «Nous vous disons que nous ne sommes pas vos adversaires, que ce combat que nous menons c'est également pour vos intérêts. Donc, sachez raison garder.» Thiès a donc dit «non» à la «tentative, par le président Macky Sall, de blocage de la candidature du président Ousmane Sonko en 2024», a dit «non» à «l'oppression que le président de la République inflige à la population», a dit «non» à «l'utilisation de la justice et des forces armées».





Un message fort que la capitale du Rail a envoyé au président Sall pour qu’il «se ressaisisse» et «comprenne qu'Ousmane Sonko sera bel et bien candidat à la Présidentielle de 2024». La marche pacifique de ce 15 mars a été une forte mobilisation des militants et sympathisants de YAW pour s’opposer à «la 3e candidature de Macky Sall et à la restriction des libertés». Selon nombre de personnes du 3e âge qui ont pris part à la manifestation à travers les rues de la ville aux deux gares, malgré la canicule, «Thiès entend sonner la résistance».