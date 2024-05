Véhicule personnel, indemnité kilométrique… : La Cour des comptes épingle Me Moussa Diop, ex-DG de DDD

L'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, compte faire face à la presse, ce mercredi à 16 h. Ce sera certainement l’occasion pour ce nouvel allié du tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye d’apporter des « réponses », à la suite de la publication des rapports de la Cour des comptes qui ont mis à nu des « cafards » dans sa gestion à la tête de la société nationale de transport public.





Que s’est-il passé ? Le document a d’emblée rappelé que la mise en œuvre du Car plan est autorisée par le Conseil d’administration, lors de sa séance du 31 janvier 2014. Cependant, les modalités d’application n’ont pas été fixées par ledit conseil, mais plutôt à travers la note de service n°00879/DDD/DG/SG/DRHF/DPAP du 5 mars 2018 du directeur général Moussa Diop himself.





Elle précise ainsi que « le directeur général s’engage à assurer aux cadres éligibles l’acquisition d’un véhicule, suivant les fonctions occupées, en partenariat avec la SGBS ». Cela concerne, selon le rapport de la Cour des comptes, « le directeur général : véhicule Nissan Patrol d’un coût de 58 000 000 F CFA ; le secrétaire général : véhicule Toyota Prado VX d’un coût de 38 000 000 F CFA ; les directeurs : véhicule Hyundai Santa Fe 2019 d’un coût de 27 500 000 F CFA ; les chefs de division : véhicule Hyundai Tucson d’un coût de 19 500 000 F CFA ; les autres cadres : véhicule Hyundai Creta d’un coût de 14 500 000 F CFA ».









L’acquisition par l’ancien DG Moussa Diop d’un véhicule de marque Nissan Patrol V6 essence d’une puissance de 23 CV dans le cadre du Car plan, constitue une violation de l’article 9 du décret n°2014-696 du 27 mai 2014 précité qui accorde aux directeurs généraux, un véhicule de fonction dont la puissance maximale ne doit pas dépasser les 14 CV, d’après toujours les magistrats-vérificateurs.





En plus du directeur général et du secrétaire général, 11 directeurs, 28 chefs de division et 14 autres cadres ont bénéficié de ce Car plan qui a été mis en œuvre au moment où la société a cédé une partie de son dépôt situé à Ouakam et ses créances sur l’État du Sénégal.





Les véhicules ont été acquis pour la somme globale de 1 104 000 000 F CFA, sans compter les intérêts bancaires, les frais de dossier et l’assurance tous risques pour une durée de cinq ans, alors que la situation financière critique de DDD ne lui permet pas d’assurer le paiement des dépenses prioritaires comme le carburant et les salaires dans l’année.









La Cour des comptes a, par ailleurs, remarqué des irrégularités avec le cumul de dotations en carburant par les bénéficiaires au sein de Dakar Dem Dikk.





Selon l’organe de contrôle, « il convient de noter également que M. Moussa Diop, ancien directeur général, s’est attribué une indemnité kilométrique mensuelle de 300 000 F CFA par note de service n°00879/DDD/DG/SG/DRHF/DPAP du 5 mars 2018 fixant les modalités d’application du Car plan. Monsieur Diop a ainsi perçu sur la période d’avril 2018 à septembre 2020 (30 mois) un salaire mensuel net de 5 200 000 F CFA, soit un surplus global de 6 000 000 F CFA ».