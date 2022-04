Vers un Congrès extraordinaire au parti socialiste

Un groupe de réflexion dénommé Initiative de réflexion et d'actions socialistes (Iras) est né au sein du parti socialiste. Il s'engage à rassembler et redonner confiance, en proposant des réformes de fonctionnement, le renouvellement des équipes dirigeantes pour qu'après les législatives de 2022, l’image du parti soit relevée. « Pour ce faire, il nous faut aller vers un congrès extraordinaire dans les plus brefs délais », a insisté Boubacar Baldé. Le coordonnateur note que l’Iras travaille pour un parti rassemblé, renouvelé, tourné vers les concitoyens en revitalisant une idéologie au sein du Parti Socialiste, au service des militants.



Dans l'agenda figure la convocation d' un congrès extraordinaire dans l'unité, dans les plus brefs délais.



Il s’agit pour l’entité de proposer des pistes qui doivent être débattues dans le cadre d'Assises des socialistes et de concrétiser l'idée d'une fédération souple de différentes sensibilités autour des socialistes. Ce mouvement des socialistes et des démocrates aura vocation, en vue des prochaines échéances électorales, Législatives de 2022, Présidentielles 2024, de rassembler par le débat, des militants et des sympathisants, issus de différents horizons de gauche.



« Des divisions profondes et des différences de points de vue, sur fond de défense d'intérêts personnels depuis ces 20 dernières années, ont ouvert des plaies béantes qui ont du mal à se cicatriser. Des calculs partisans et politiciens, une opposition au sein même des hautes instances de décisions ont fini par fragiliser tout l'édifice. Pire, ces frondes depuis 1996 continuent à nous nuire et à écorner l'image de notre formation politique devant nos concitoyen(ne)s", déplore le coordonnateur. Il ajoute qu’il en est de même de la division des porteurs de l'idéologie de la gauche qui n'offrira, au bout du compte, aucune issue politique.