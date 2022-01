Violence électorale à Affé Djoloff: Un responsable de Bby charcute son neveu de Yewwi Askanwi qui se retrouve entre la vie et la mort

La violence fait rage dans le Djoloff en ce jour de scrutin des élections municipales et départementales. Après, Boulal, Dahra, la commune d'Affé Dboloff a été le théâtre, ce matin, d'une violente bagarre entre un responsable de Bby et son neveu à quelques jets de pierre du centre de vote. Selon une source de Seneweb, l'oncle a asséné plusieurs de coups de coupe-coupe à son neveu membre de la coalition Yewwi Askanwi. Tout est parti dune petite altercation liée au vote. La victime très atteinte à la main et la cuisse a été acheminé à l'hôpital Magatte Lô de Linguère.