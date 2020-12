Visite dans la légion de gendarmerie Sud : Jean-Baptiste Tine annonce de nouvelles orientations

Visite de la légion de la gendarmerie Sud

Le Général de division Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la Gendarmerie a effectué une visite en légion sud (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) avec le commandant de la Gendarmerie Territoriale et l’état-major de la Gendarmerie nationale ainsi que les services de soutien.





Une occasion qu'il a saisie pour « féliciter les troupes mais aussi identifier les manquements et les gaps afin d’y apporter avec diligence les correctifs nécessaires ». « Dans le même temps, il s’agit pour nous de remobiliser nos troupes dans le cadre du processus de retour à la normalisation engagé dans la région de Ziguinchor. Cela a été l’occasion pour moi d’annoncer des orientations nouvelles notamment en conseillant nos troupes de renforcer les partenariats avec les populations, les autorités administratives, judiciaires et coutumières et avec tous nos partenaires dans la coproduction de la sécurité », indique-t-il.





Jean Baptiste Tine a également rendu visite aux gouverneurs de Ziguinchor et Sédhiou. « J’ai reçu la visite du commandant de la zone militaire numéro 5. J’ai aussi eu le plaisir de rencontrer le roi d’Oussouye, le roi de Kagnoute, le roi d’Essaout et le roi de Djikomole. Tout cela, pour dire la nécessité de renforcer notre coopération avec toutes les couches de la population dont justement les leaders d’opinions et les autorités coutumières. C’est aussi le lieu pour moi de faire des annonces qui vont dans le sens de la départementalisation de notre organisation ».