Yankhoba Diattara : ‘’La Sonatel doit respecter ses engagements et obligations’’

Yankhoba Diattara, Ministre

Face aux nombreuses interrogations, hier, des parlementaires sur la qualité et la cherté des prix du téléphone et de l’Internet de la Sonatel, le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, s’est prononcé.





Le ministre, qui était à l'Assemblée nationale pour défendre le vote du projet de budget de son département, a rappelé aux opérateurs de téléphonie le respect de leurs engagements.