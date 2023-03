Yewwi Askan Wi éclate, Yewwi Sénégal voit le jour

Yewwi Askan Wi (YAW) vient d’enregistrer une grosse fissure. Six partis membres de cette coalition de l’opposition ont claqué la porte et créé Yewwi Sénégal. La nouvelle entité est composée de And Dooleel Sénégal/Parti du changement, du FPRS/And Liggey, du Pare Suxxali Senegaal, de l’Union patriotique Beug Sa Réw, de l’UPRS/Yewouleen et de Sénégal Rek.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, Abdou Karim Fall (Pare Suxxali Senegaal) a été désigné coordonnateur de Yewwi Sénégal. Il présente cette structure comme «une coalition électorale regroupant des leaders qui étaient dans YAW et qui ont été trahis par certains leaders de cette coalition». Selon le leader de Pare Suxxali Senegaal, «les responsables (de la scission) sont principalement Ousmane Sonko et Khalifa Sall». Ces dernier, accuse-t-il, «ont complètement dévoyé la coalition YAW».



Yewwi Sénégal se fixe comme objectif de présenter un candidat à la présidentielle de 2024. «Un candidat pas forcément interne à notre coalition», précise Abdou Karim Fall. Qui s’empresse d’ajouter : «Le plus important c’est qu’on va s’entendre sur un programme alternatif de développement économique et social.»