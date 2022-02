D'autres sujets tentent d'éclipser le triomphe des Lions à la Can

Revue de Presse

La victoire finale des Lions du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football continue de faire les choux gras des quotidiens, qui tentent de privilégier maintenant d’autres sujets, la hausse du prix du sucre notamment.





Le Soleil a posé la question savoir quel impact le triomphe de l’équipe nationale peut avoir sur le moral des Sénégalais. ‘’Ce succès sportif a oxygéné le sentiment national’’, a répondu le psychosociologue du sport Socé Fall.





Un analyste politique et un sociologue interrogés par le journal conseillent aux autorités sénégalaises de faire du sport ‘’un instrument de promotion de la paix et de la cohésion sociale’’. Les ‘’grands exploits’’ faits lors des événements sportifs ‘’aident les gens à dépasser certains clivages’’, laissent entendre les spécialistes interrogés.

Ils invoquent l’unité de l’opposition et de la majorité présidentielle à la suite de la victoire finale des Lions à la CAN.





‘’Le peuple sénégalais a regardé dans la même direction pour fêter ses héros’’, confirme L’Observateur.





Il annonce par ailleurs que les Lions et les membres de la délégation officielle à la CAN (9 janvier-6 février, au Cameroun) disposent déjà de la prime spéciale de 50 millions de francs CFA octroyée à chacun d’entre eux et des terrains promis mardi à eux par le président de la République.





L’appétit venant en mangeant, Macky Sall s’est donné ‘’la nouvelle mission’’ de développer le football local, qui est un gage de succès aux compétitions internationales, selon L’As. Une consigne a été donnée dans ce sens au ministre des Sports, lors du dernier Conseil des ministres, rapportent L’As et d’autres journaux.





‘’Dans les récompenses remises par le président de la République aux Lions, des ministres resquilleurs et des fédéraux se sont servis grassement et en priorité’’, écrit Le Témoin Quotidien, parlant d’un ‘’scandale’’ à ce sujet.





Les journaux évoquent aussi la hausse du prix du kilogramme de sucre en poudre, qui est passé de 600 à 635, voire 700 francs CFA, selon Le Quotidien.





Les autorités gouvernementales seraient à l’origine de la hausse, selon le même journal : ‘’Le gouvernement a procédé au réaménagement du prix du sucre en poudre.’’





Le Quotidien, se basant sur le communiqué du Conseil des ministres, annonce une réunion du Conseil national des prix prévue ‘’dans les meilleurs délais’’, en vue de la ‘’stabilisation’’ des prix des denrées de consommation courante.





‘’Le sucre est devenu une denrée rare et coûteuse (…) Au marché, commerçants et revendeurs restent stupéfaits face à cette hausse considérable’’, constate Sud Quotidien.





‘’La baisse des prix des denrées de première nécessité figure dans les priorités du gouvernement’’, note WalfQuotidien, ajoutant que ‘’le chef de l’Etat (…) a exhorté ses collaborateurs à [travailler] dans ce sens’’.





Vox Populi révèle un ‘’scandale’’ qui est arrivé à la Société générale Sénégal (SGS).





Un commerçant a utilisé un faux passeport et créé une ‘’société fictive’’ pour ‘’siphonner 168 millions de francs CFA’’ appartenant à une organisation professionnelle et à des entreprises, avec la ‘’complicité’’ d’un agent de la banque SGN, selon le journal.





‘’La banlieue, un bon lieu’’ est le titre d’un reportage de Bés Bi Le jour consacré à la ‘’modernisation’’ des villes de Guédiawaye, Pikine et Rufisque.

‘’Depuis quelques années, la banlieue dakaroise vit au rythme de la modernisation. Des infrastructures [y] ont été réalisées. Avec plus de la moitié des 3,6 millions d’habitants recensés dans la capitale sénégalaise, la banlieue aspire à changer de visage’’, constate le journal.