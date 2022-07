La campagne électorale et le scrutin de dimanche à la une

Revue de Presse

Les quotidiens se préoccupent de plus en plus des élections législatives de dimanche au fur et à mesure que la fin de la chasse aux suffrages approche pour les huit coalitions de partis politiques en lice.







Le Quotidien évoque la ‘’campagne des transhumants’’, les leaders politiques qui quittent des partis ou coalitions de partis pour rejoindre d’autres. ‘’En foot, les grands clubs recrutent en force. Au Sénégal, la campagne de débauchage bat aussi son plein (…) Les principes ne gouvernent pas la politique sénégalaise. Il n’y a rien à faire ou à espérer, car l’arène politique n’a pas de règles éthiques’’, commente-t-il.





L’info affirme qu’au Sénégal, ‘’l’engagement politique est mimétique [et] n’oblige pas à l’exemplarité et à la compétence’’.





‘’L’adhésion à un parti politique se fait rarement sur la base de convictions idéologiques’’, fait remarquer le même journal.





WalfQuotidien signale que ‘’très peu de citoyens peuvent mettre un nom sur le visage de la tête de liste des suppléants de Yewwi Askan Wi’’. ‘’Idem pour la coalition Benno Bokk Yaakaar où c’est la figure du président Macky Sall qui est mise en avant’’, poursuit-il.





L’Observateur relève les ‘’bizarreries’’ du scrutin législatif prévu dimanche prochain. ‘’Le système de vote défavorise certaines coalitions et permet à d’autres d’obtenir une majorité confortable avec moins de 50 % des voix’’, relève-t-il.





Vox Populi relaye l’appel au ‘’calme’’ et à la ‘’sérénité’’ lancé par la Commission électorale nationale autonome à la suite des violences survenues durant la campagne électorale, qui prend fin vendredi soir.





Il ne reste que ‘’quarante-huit heures pour convaincre et un jour pour gagner’’, tient à souligner Le Vrai Journal.





‘’A deux jours de la fin de la campagne électorale, ceux qui convoitent l’Assemblée nationale devront se montrer à la fois perspicaces et efficaces pour tenir le bon discours et espérer engranger le maximum de sièges à l’hémicycle’’, ajoute-t-il.





‘’Ceux qui iront aux urnes dimanche ont fini de se faire une religion sur les candidats de leur choix. D’autres (…) ne semblent pas emballés par la foire d’empoignes, les injures et les invectives’’ survenues lors de la campagne, note Kritik’.





Sud Quotidien publie une interview du professeur Maurice Soudieck Dione consacrée aux forces et faiblesses des coalitions.





Plusieurs journaux évoquent l’autorisation donnée par le procureur de la République à la famille d’Idrissa Goudiaby de procéder à son inhumation. Le jeune homme a trouvé la mort lors d’une manifestation tenue en juin à Ziguinchor (sud).





La troisième ‘’expertise’’ prévue pour élucider les causes de sa mort n’aura finalement pas lieu, selon les quotidiens. ‘’A la demande de la famille du défunt, il (le procureur de la République) a autorisé son inhumation’’, lit-on dans Bés Bi Le Jour.

Le journal Libération, lui, déclare que le président turc ‘’traque’’ à Dakar des proches de l’intellectuel Fethullah Gülen, accusé d’être à l’origine de la tentative de coup d’Etat de 2016 en Turquie.





Tufan Feyzi Nizamoglu, un homme d’affaires turc vivant au Sénégal depuis 2019 avec le statut de réfugié est l’objet d’un arrêté d’expulsion, à la suite d’‘’une mesure administrative sollicitée par les autorités’’ de la Turquie, selon le journal.





La Cour suprême du Sénégal a été saisie en vue de l’annulation de la procédure d’expulsion de l’homme d’affaires, ajoute Libération.





Tribune annonce la mort de deux personnes dans une école coranique située à la Médina, à Dakar. Un pan de leur maison s’est effondré sur elles, selon le journal.





Le Soleil s’est surtout intéressé à la hausse de 10 % des pensions de retraite des travailleurs qui cotisent à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES). ‘’Les veuves affiliées à l’[IPRES], ainsi que les retraités bénéficiaires de la pension minimale, qui n’étaient pas concernés par la récente revalorisation, seront finalement pris en compte’’, annonce-t-il.





Le Témoin Quotidien évoque ‘’le règne du gré à gré’’, les attributions de marchés publics effectuées en violation des règles de transparence.





‘’La nouvelle offensive féministe contre les mâles’’, titre L’As, concernant la ‘’campagne de plaidoyer’’ menée par le Collectif des féministes sénégalaises en vue d’une modification du code de la famille. ‘’Le code de la famille présente des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes’’, lit-on dans L’As.