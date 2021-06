LA PRESSE QUOTIDIENNE S’ALARME DE LA PRÉSENCE DES NOUVEAUX VARIANTS DE COVID-19

Revue de Presse

La plupart des quotidiens dakarois s’inquiètent de la présence désormais sur le territoire sénégalais des variants nigérian, sud-africain et indien au Sénégal.

L’information fait la une du Soleil qui rapporte que ‘’dans la surveillance des variants de la Covid-19, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a réalisé un échantillonnage sur les voyageurs sortants pour la période allant d’avril à mai 2021’’.

Le journal relève que ‘’sur un total de 275 échantillons analysés, le variant nigérian a été trouvé dans la majorité des prélèvements (96 cas, soit 35 %)’’. Selon Le Soleil, ‘’il est suivi du variant britannique (variant Alpha) avec 63 cas (23 %)’’.

Evoquant lui aussi la présence de ces variants au Sénégal, WalfQuotidien écrit que selon l’administrateur général de l’IPD, Dr Amadou Alpha Sall, ‘’10 autres lignées du virus ont été identifiées (…)’’.

Lii Quotidien écrit que l’IPD ‘’tire la sonnette d’alarme’’ sur la multiplication des variants de Covid-19 au Sénégal et ‘’invite la population au respect +strict+ des mesures barrières’’.

‘’Les effrayantes découvertes de l’Institut Pasteur’’’, titre à ce propos Vox Populi.

Le Quotidien semble lui aussi s’en inquiéter en relevant qu’’’en plus d’amorcer une courbe ascendante, le coronavirus est présent dans le pays avec une panoplie de variants’’.

Et le journal de relever que la maladie a ‘’ même repris du poil du poil de la bête hier avec 88 nouveaux cas sur 1347 tests réalisés’’.

Un brin alarmiste, Le Témoin avertit qu’’’une troisième vague n’est pas à exclure’’ au vu du rebond des cas et du retard dans la vaccination.

Sur un autre plan, Vox Populi informe que le capitaine Oumar Touré, l’officier qui avait en charge l’enquête sur la plainte de la masseuse Adji Sarr contre le leader de PASTEF, pour ‘’viols répétés et menaces de mort’’ a été ‘’radié de la gendarmerie’’. Le journal révèle que c’est ce jeudi que le chef de l’Etat a ‘’signé le décret (…) portant radiation des carrières d’active par mesure disciplinaire d’un officier subalterne de la gendarmerie nationale’’.

‘’Après 60 jours de prison, le capitaine Oumar Touré vient d’être édifié sur son sort’’, constatent les Echos. Le journal écrit qu’outre sa radiation des cadres de la gendarmerie, il a ‘’été reversé dans les réserves comme soldat’’. Mais selon le journal, ‘’l’officier avait déjà coupé l’herbe sous les pieds des autorités en annonçant sa démission avant cette procédure’’.

C’est dans ce contexte que Le Témoin annonce la nomination du général Moussa Fall comme Haut-commandant de la gendarmerie et directeur de la Justice militaire, en remplacement du général de corps d’armée, Jean-Baptiste Tine.

Le quotidien Enquête le décrit comme ‘’un enquêteur chevronné, homme de terrain, baroudeur et as du renseignement’’. Ancien aide de camp du chef de l’Etat, il est ‘’considéré comme l’un des plus courageux officiers généraux’’ de la gendarmerie.

Pour Le Soleil, ‘’c’est un homme de terrain doublé d’un redoutable enquêteur qui a marqué la Section de Recherches (SR) et surtout fait ses preuves dans le Sud du pays au pire de la rébellion du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), que le Président de la République a choisi pour diriger la Maréchaussée’’.

C’est de Matam, où il poursuit sa tournée économique, que le chef de l’Etat a signé le décret de sa nomination, précise le journal, informant qu’’’au sixième jour’’ de cette visite dans le nord du pays, il a ‘’inauguré les tronçons Ourossogui-Hamady Hounaré et Hamady Hounaré-Fadiara-Bakel longs de 151 km et dotés de 56 autres km de pistes connexes’’. C’est ‘’la fin d’un calvaire de plus de 200 km’’, soupire le journal.

Selon Enquête, c’est le département de Kanel [qui] a accueilli, hier, une bonne partie des activités du chef de l’Etat, dans la région de Matam’’. Le journal note que de ‘’Kanel à Padalal, le président de la République a ajouté de nouvelles infrastructures sur la liste d’établissements publics inaugurés’’.

La presse quotidienne commente par ailleurs le verdict du procès opposant le journal Madiambal Diagne au juge Souleymane Téliko. Selon Kritik’, le patron du Groupe ‘’Avenir Communication’’ a écopé notamment de trois mois d’emprisonnement.

Le Quotidien, qui évoque 6 mois de prison dont 3 mois ferme, une amende de 600 mille Fcfa et 5 millions de Cfa de dommages et intérêts, indique que l’intéressé ‘’dénonce +une décision corporatiste’’. Le journal signale qu’il a décidé d’interjeter appel.