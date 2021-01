LA STRATÉGIE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 À LA UNE

Revue de Presse

La stratégie de vaccination contre la Covid-19 et l’évolution morbide de la pandémie sont les sujets abordés par les quotidiens reçus à l’APS, jeudi.

’’Sensibilisation et préparation technique des opérations de vaccination, le gouvernement invité à préparer le terrain’’, affiche à sa Une Le Soleil, en indiquant que les forces de défense et de sécurité accompagneront le déploiement rapide de la stratégie de vaccination.

Mercredi en conseil des ministres, Macky Sall a demandé au ministre de la Santé de mener ‘’sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre le Covid-19’’.

Les forces de défense et de sécurité vont aider au déploiement rapide de la stratégie de vaccination, selon le communiqué du conseil des ministres.

Macky Sall a aussi demandé ‘’au ministre de la Santé (…) de poursuivre et finaliser les discussions et les partenariats entamés pour l’établissement d’une plateforme numérique de suivi de la vaccination, et de l’intégrer dans la stratégie de vaccination [contre le] Covid-19’’.

Evoquant cette stratégie vaccinale, Le Quotidien affiche à sa Une : ‘’Macky pique à vide’’.

’’Le gouvernement a décidé de finaliser la stratégie vaccinale en faisant adhérer massivement les populations à travers des actions de sensibilisation. Pour l’instant, il faudra s’atteler à la préparation technique des opérations de vaccination, alors que le choix du vaccin retenu n’est pas encore fait’’, lit-on dans le journal.

L’Observateur souligne que le ministre de la Santé ‘’tient ses comités pour la vaccination des Sénégalais’’.

’’Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, comptera sur l’avis des professionnels de la santé avant de lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Sénégal. L’équipe déjà mise sur pied sera renforcée par d’autres experts dans les prochains jours’’, souligne L’Obs.

Sur le plan épidémiologique, Vox Populi note une aggravation de la situation.

‘’Les terrifiants chiffres des dernières 72h : 31 morts, une moyenne de 10 décès par jour depuis lundi. Le taux de positivité explose à 18,12%, 250 cas positifs en 24h’’, explique le journal.

Selon le journal L’As aussi, ‘’la Covid-19 intensifie sa cadence morbide’’.





‘’Entre le dimanche 17 janvier et le mardi 19 janvier, le Sénégal a enregistré les décès de 31 individus des suites du coronavirus. Le pays compte également 45 cas graves (….)’’, souligne la publication.

Depuis le 2 mars 2020, le pays a enregistré au total 23 642 cas positifs de coronavirus dont 546 décès, 19 730 guéris et 3 365 personnes encore sous traitement.

Enquête pose ‘’l’équation religieuse’’ et écrit : ‘’L’application des mesures édictées par les autorités sanitaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus est prônée par les grands chefs religieux. Malgré leur influence sur la vie spirituelle des fidèles, ces derniers éprouvent plus de difficultés à se faire entendre sur des questions sociétales’’.

Dans le cadre des stratégies de lutte, Source A rapporte que ‘’le préfet de Dakar s’est accordé avec les maires du département, sous la houlette des sous-préfets, pour que de nouvelles heures d’ouverture et de fermeture des marchés soient aménagées’’.