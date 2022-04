Les sujets politiques à la une des Quotidiens

Revue de Presse

La mise sur pied du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS) par la coalition Yewwi Askan Wi (opposition), une structure parallèle à l’Association des maires du Sénégal (AMS) et la stratégie de Macky Sall pour reconquérir la capitale lors des législatives sont les sujets phares dans les quotidiens reçus lundi à l’APS.

La mise sur pied du REELS a été annoncée dimanche à Dakar par les leaders de Yewwi lors d’un point de presse, clôturant le séminaire de formation des élus de la coalition, à la ville de Dakar.

’’Regroupement d’élus locaux, Barth, Sonko et Cie dans le REELS’’ affiche à sa Une WalfQuotidien.

’’Comme annoncé dernièrement, Yewwi Askan Wi ne fera pas partie de l’Association des maires du Sénégal (AMS). Les leaders de la coalition qui étaient en séminaire de formation des élus de Yewwi Askan Wi les 08, 09 et 10 avril, ont annoncé leur décision de mettre sur pied le Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS)’’, rapporte le journal.

La publication précise que cette entité qui regroupe les maires de ladite coalition fera ainsi face à l’AMS majoritairement composée des maires de la coalition présidentielle.

’’Nous avions considéré qu’il était important de continuer cette logique de solidarité, de regroupement, à travers une association que nous avons dénommée le Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS) qui diffère de l’Association classique qu’on connaissait, Association des maires du Sénégal (AMS)’’, a déclaré Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor cité par WalfQuotidien.

Selon le journal L’Info, ’’Sonko et Cie chantent REELS’’. ’’La scission au sein de l’Association des maires du Sénégal (AMS) est actée’’, dit le journal qui note : ’’Les élus de Yewwi ont mis hier en place, le réseau des élus locaux du Sénégal’’, une association qui ’’compte désormais jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre des politiques territoriales’’.

Source A souligne qu’après ’’avoir accouché du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS), Yaw réclame sa tontine à l’AMS’’.

’’L’Association des maires de YAW voit le jour : Sonko et Cie passent à l’acte : REEL duel’’, affiche à sa Une Vox Populi. ’’Ambition de cohabitation jusqu’au niveau des association d’élus locaux’’, dit le journal, relevant aussi : ’’quand on sort Thiès, Rufisque, Keur Massar, Guédiawaye, Dakar, Kaolack, Ziguinchor…de l’Association des maires du Sénégal, il n’en reste qu’une squelette’’.

D’autres journaux se sont intéressés à la stratégie de Macky Sall pour reconquérir Dakar lors des élections législatives de juillet.

’’Législatives et bataille de positionnement : l’équation des alliés’’, titre EnQûete. ’’Face à l’appétit des Apéristes, les alliés vont devoir jouer les coudes pour se faire une place sur les listes. Déjà, le PS et l’AFP ne veulent pas se contenter des portions congrues. Les législatives au cœur de la bataille de reconquête de légitimité des partis alliés (PS, AFP…)’’, écrit le journal.

Macky Sall ’’dope ses troupes’’ pour la ’’reconquête de la capitale’’, indique Bès bi le Journal à la Une. ’’Battu dans la capitale aux locales, Macky Sall remobilise ses troupes pour la reconquête de Dakar’’, souligne le quotidien.

Selon la publication, ’’Macky Sall qui a réuni, samedi, les responsables de la coalition au siège de l’APR, a invité ses camarades à l’unité pour y arriver’’.

L’As parle du ’’Plan Sall pour reconquérir Dakar’’. Le journal note que ’’Macky Sall compte récupérer la capitale sénégalaise des mains de l’opposition dès les prochaines élections législatives’’.

’’Lors d’une rencontre samedi, il a livré aux responsables de la mouvance présidentielle à Dakar, la conduite à tenir pour obtenir la victoire au soir du 31 juillet 2022’’, écrit L’As’.

Pour sa part, le quotidien Le Soleil s’est focalisé sur la réalisation d’infrastructures de transport aérien et annonce ’’la finalisation des travaux des aéroports de Saint-Louis et de Ourossogui-Matam, réception et essai des équipements’’.

Le journal assure que ’’les tests se sont déroulés en République tchèque où s’était rendue une délégation sénégalaise’’.

Le Quotidien s’intéresse au quota alloué au Sénégal par les autorités saoudiennes pour le prochain pèlerinage aux lieux saints de l’Islam.

’’Pèlerinage à La Mecque : portion congrue pour le Sénégal’’, dit la publication qui précise de ’’le pays n’aura que 4736 pèlerins cette année’’. Et, selon le journal, ’’les privés réclament la totalité du quota’’.